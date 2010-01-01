«Изгнаны, но не забыты»: Яркие ссоры журналистов с гостями в прямом эфире

После того, как ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов за отказ разговаривать на украинском языке выгнал из эфира блогера Юрия Романенко, мы вспомнили другие ссоры украинских телеведущих со своими гостями.

Сергей Рудик обиделся на Юрия Романенко за то, что не прозвучали «матюки», а на ведущую Светлану Орловскую – за то, что та не позволила Романенко говорить без разрешения (смотреть с 2:28 минуты). Вполне возможно, что ситуация с Романенко – это своеобразная месть за майский эфир на канале NewsOne. Тогда чувствительный нардепобиделся наза то, что не прозвучали «матюки», а на ведущую– за то, что та не позволила Романенко говорить без разрешения (смотреть с 2:28 минуты).

Светлане Орловской крайне не везет с народными депутатами. Спустя месяц судьбу ушедшего Рудика повторил и нардеп Константин Матейченко. Ему не понравились вопросы Орловской о медицинской реформе, за которую тот проголосовал.

Депрессивному Роману Скрыпину не понравилась улыбка Елены Бондаренко, но привязывать депутата к батарее он не стал (смотреть с 05:00 минуты).

Семен Семенченко на захотел отвечать на вопросы о своем паспорте и решил деликатно уйти из эфира Кристины Бондаренко и примкнувшего к ней Романа Скрыпина, не пожимая руки (смотреть с 09:30 минуты).

Мыкола Вересень разрешает Ивану Виннику пойти покричать в коридоре за неумение общаться с оппонентом и по-отцовски мотивирует его двигаться вперед.

Свободолюбивый Павел Шилько хотел побыть хозяином эфира вместо Константина Дорошенко и Дмитрия Терешкова, а в итоге ушел вспотевшим (смотреть с 27:10 минуты).

Самоизгнание или самоцензура? Юрий Бутусов, главный редактор сайта «Цензор.net», бежит из студии «17 канала»после попытки ведущих озвучить вопрос Анатолия Шария (смотреть на 0:41 секунде).

Иногда гостя можно потерять, просто наслаждаясь фактом своего существования, как это сделали ведущие «Люкс FM» Слава Дёмин и Таня Татарченко.

Вадим Рабинович обиделся на «прокурора из Луганска» Сергея Иванова и на весь канал «1+1», посчитав, что они «опустили журналистику ниже плинтуса» (смотреть на 0:33 секунде).

«Неостановимая сила» в лице Татьяны Черновол и «несдвигаемый предмет» Евгений Червоненко столкнулись в прямом эфире ТСН и самоустранились из студии (на 09:31 минуте).