Издание The Economist разгневало украинского эксперта Антона Ходзу

Возмущение эксперта вызвано тем, что журналисты The Economist включили Киев в десятку наименее комфортных для жизни городов.

«Включити Київ у десятку найгірших міст для життя на рівні з Дамаском та іншими сраками світу – це або непрофесіоналізм, або підозріла упередженість, – пишет Ходза. – Якщо істотно впливає фактор війни та безпеки, то хіба у Києві зараз більш небезпечно, ніж у Лондоні, Парижі, Стокгольмі, Берліні тощо?»

Согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала The Economist, украинская столица занимает 131-е место из 140. Примечательно, что за последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций – его показатели в рейтинге снизились на 21,4 %. Как отмечают эксперты издания, показатели Украины демонстрируют некое возрождение, которое, однако, находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны на Донбассе. Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия) – он занял последнее, 140-е, место.

А вот лидером рейтинга уже седьмой год подряд стал австралийский Мельбурн – город получил 97,5 из 100 баллов.