Издание Sportarena опубликовало гомофобный текст

Автор текста Алекс Маннанов возмущается, что в хоккее все больше внимания уделяют правам ЛГБТ, а отдельные хоккеисты даже приносили Кубок Стенли (трофей за победу в НХЛ) на гей-прайды.

Материал преисполнен языка ненависти, некорректной терминологией и гомофобией. Более того, даже непонятно в каком жанре он написан и для чего вообще. Он просто похож на большой пост в Facebook. Непонятно, как его вообще пропустили выпускающие редакторы.

Вот лишь несколько цитат из текста:

"Считается, что гей-прайды проводятся с целью защиты прав содомитов, но на самом деле все обстоит иначе: гей-парад это, прежде всего, демонстрация силы, на котором веселые и продвинутые представители ЛГБТ-сообщества противопоставляются скучным и унылым гетеросексуалам. Агрессивное, крикливое, не идущее на компромиссы ЛГБТ-сообщество теперь уже всегда выступает с позиции силы".

"Если кого привлекают мужики, то радужный флаг им в руки, но почему все это преподносится с таким пафосом, будто бы речь идет о спасении мира? Почему мы должны наблюдать за Кубком Стэнли в центре гей-парада? Почему мы вынуждены объяснять семилетним сыновьям, какого хрена их любимая команда тренируется в такой странной форме? Детям это нужно в таком возрасте? Почему мы должны смотреть на ЛГБТ-послов НХЛ с их кислыми, вымученными улыбками? Почему нам, хоккейным болельщикам, навязывают поддержку геев, хотя мы не хотим с ними иметь ничего общего?

Оставьте нам наш чертов хоккей. Идите в фигурное катание".