ТЕЛЕКРИТИКА

Издание, специализирующееся на шопинге, за полгода получило подарков на 95 000 $

Дуся

В редакцию шопинг-гида Racked часто различные бренды отправляют подарки – пробники, подарочные сертификаты и многое другое. Сотрудники редакции решили собрать все посылки за шесть месяцев, подсчитать, взвесить и каталогизировать. Отчет оформили в виде инфографики.

Так, на сайте говорится, что за полгода было прислано подарков на общую сумму 95 592 доллара, а количество продуктов составило 2 979 штук, включая билеты на мероприятия и абонементы на всевозможные курсы.

Фото: Racked

Больше всего прислали различной косметики на сумму 64 057 долларов, а стоимость модных вещей составила 22 504 доллара.

Фото: Racked

Фото: Racked

Самым дорогим подарком оказались женские ботинки с леопардовым принтом, а самым дешевым – отбеливающая зубная паста.

Фото: Racked

Также среди подарков оказалась пачка презервативов, генетический тест, лампа в виде ананаса, спиннер и бонг.

Фото: Racked

В среднем только 3–7 % этих вещей попадают в материалы издания, а общий вес всех подарков равен весу взрослого полярного медведя (530 килограммов).

Фото: Racked

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