Издание, специализирующееся на шопинге, за полгода получило подарков на 95 000 $

В редакцию шопинг-гида Racked часто различные бренды отправляют подарки – пробники, подарочные сертификаты и многое другое. Сотрудники редакции решили собрать все посылки за шесть месяцев, подсчитать, взвесить и каталогизировать. Отчет оформили в виде инфографики.

Так, на сайте говорится, что за полгода было прислано подарков на общую сумму 95 592 доллара, а количество продуктов составило 2 979 штук, включая билеты на мероприятия и абонементы на всевозможные курсы.