ТЕЛЕКРИТИКА

Издание GQ наградило Ивана Дорна бутылкой виски

Дуся

В России состоялась церемония награждения премией «Человек года», которую организовал журнал GQ.

За звание «Музыкант года» в этом году боролись Баста, Хаски и Иван Дорн. Конкуренцию им составили художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и пианист Денис Мацуев.

Победителем стал Баста (Василий Вакуленко), а вот Иван Дорн получил только специальный приз – бутылку виски известного производителя. Ивана наградили «как целенаправленного и решительного музыканта, который движется в правильном направлении и под правильную музыку».

Как известно, именно Дорн украсил обложку сентябрьского номера GQ.

Фото: gq.ru

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