Избавиться от надоевших волос навсегда – это не миф, это реальность!

Центр лазерной косметологии Della Rossa – высокопрофессиональная клиника с лучшими специалистами и самой современной техникой. Для различных процедур очень важно, чтобы аппараты были высокого класса. И для фотоэпиляции это – не исключение. Центр соответствует всем правилам и стандартам в этом деле, и фотоэпиляцию лица делают с помощью нового и ультрасовременного аппарата. Благодаря высокочастотному световому импульсу волосяной фолликул быстро разрушается, следовательно, волосы больше не смогут расти. Такие процедуры можно проводить не только на лице, а и на всем теле. И со временем, волосы в нежелательных местах исчезнут совсем. Не это ли – мечта каждой современной женщины? Минимум времени на косметические процедуры и максимально долгий результат. А вот для самых любопытных, кому интересно, какими бывают фотоэпиляторы, то они представлены вот тут.

Не стоит бояться или сомневаться в принятии решения в пользу фотоэпиляции лица. Уже давно звезды шоу-бизнеса активно пользуются нашими услугами и результат можно увидеть невооруженным взглядом. Можете почитать отзывы или задать интересующие вопросы нашим специалистам. Ни один вопрос не останется без внимания, и каждая получит исчерпывающий ответ со всеми подробностями.

Della Rossa – центр лазерной косметологии, где каждого клиента, вне зависимости от статуса и прочих «социально значимых» моментов, встречают с распростертыми объятиями. Нам дорог каждый наш клиент. С нами каждая становится еще совершенней и прекрасней, в первую очередь, для себя.