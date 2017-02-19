Из жизни ушла звезда фильма «Девушка без адреса»

На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Светлана Карпинская, исполнившая главную роль в фильме «Девушка без адреса». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на петербургский Театр комедии имени Н. П. Акимова, где актриса прослужила более 50 лет.

Карпинская в 1958 году снялась в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», когда училась на филологическом факультете Ленинградского университета. После этого она решила оставить университет и пойти в актрисы. Ее приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

На сцене Театра комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, начав с принцессы в пьесе «Тень» Евгения Шварца и Николая Акимова. Затем она исполнила роли в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка и других режиссеров. Кроме того, Светлана Карпинская снялась в более 20 фильмах.

Фото: penzavzglyad.ru