Из жизни ушла актриса Надежда Батурина

«Ее любили от мала до велика, – написал он. – Малыши обожали трогательную тетю Надю за теплоту и искренность, за то, что многие годы каждую среду вечером она сама приходила к ним в дом с экрана телевизора и вместе с Буратино рассказывала сказки. Взрослые любовались ее царственной, грациозной женской красотой и восхищались актерским талантом. А партнеры и режиссеры любили ее за неиссякаемый юмор, талант рассказчицы и беззаветную преданность профессии. Так, как умела носить костюмы она, мало кому удавалось. Она была из другого времени и при этом необычайно современна. Надежда Петровна была поистине народной артисткой. Все, кто видел ее на сцене, никогда не забудут это магическую женщину и актрису».

Надежда Батурина родилась 26 ноября 1928 года в Николаеве. В 1951 году окончила филологический факультет Одесского государственного университета имени И. Мечникова, в 1955 – Школу-студию при Одесском театре Советской Армии. Через шесть лет после этого была приглашена в труппу Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

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