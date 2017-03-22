Из жизни ушел звезда «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак

В возрасте 70 лет в Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак. Причина смерти не уточняется. Об этом сообщает Lenta.ru.

Последняя работа с участием артиста, финская картина «Фехтовальщик», вышла в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ «Гастролеры».

В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Мэри Поппинс, до свидания», «Легенда о Тиле», «Смерть под парусом» и «В поисках капитана Гранта».

Лембит Ульфсак также известен как режиссер. Среди созданных им фильмов – «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).

Фото: VSE42.Ru