Из жизни ушел украинский юморист Сергей Олех

«Он до последнего улыбался и до последнего держался, – пишет Процик-Стебельце. – Ему болело, но он принимал участие в съемках, ему болело, но он смеялся и смешил других. Спи спокойно, друг. Нам тебя будет очень не хватать».

Известно, что артист боролся с онкозаболеванием, но старался это не афишировать.