Из жизни ушел украинский юморист Сергей Олех

В это воскресенье, 2 апреля, в Одессе скончался популярный актер и комик Сергей Олех. Он был известен благодаря участию в «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу». Печальную новость сообщила в соцсети подруга покойного артиста Ирина Медушевская.
«Он ушел, полчаса назад. Мой друг, национальное достояние Одессы и Украины. Сорри, я не могу, я потом напишу. Спи спокойно, брат, люблю тебя», – написала Ирина.
Также о смерти актера сообщил бывший директор продюсерского центра «Эксперт Медиа» Роман Процик-Стебельце.
«Он до последнего улыбался и до последнего держался, – пишет Процик-Стебельце. – Ему болело, но он принимал участие в съемках, ему болело, но он смеялся и смешил других. Спи спокойно, друг. Нам тебя будет очень не хватать».
Известно, что артист боролся с онкозаболеванием, но старался это не афишировать.