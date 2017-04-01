Из жизни ушел экс-вокалист «Перкалабы» Андрей Федотов

Андрей Федотов был одним из первых диджеев Ивано-Франковска, а также ведущим на местной радиостанции «Западный полюс».

С 2013 года Федотов был солистом группы Gogodzy Gański – нового проекта бывших музыкантов «Перкалабы». Они играли традиционные гуцульские карпатские мелодии с примесями регги, ска, фолка и панка. Ансамбль записал и издал альбом, который включает 13 песен.

По просьбе «УП Культура» друзья и коллеги вспомнили Андрея Федотова и называли любимые песни в его исполнении. Среди них Марко Галаневич из «ДахаБраха», писательница Екатерина Бабкина, актриса из театра «Дах» и артистка группы Dakh Daughters Руслана Хазипова, Юрий Журавель из группы OT VINTA и многие другие.

Фото: Вадим Ильков/life.pravda.com.ua