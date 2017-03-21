Из жизни ушел автор детективов об инспекторе Морсе

В возрасте 86 лет в Великобритании скончался писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе. Он умер в своем доме в Оксфорде. Причина смерти не уточняется, пишет Lenta.ru.

В библиографии литератора 13 романов о «детективе-джентльмене» Эндэворе Морсе, в том числе «Последний автобус на Вудсток», «Безмолвный мир Николаса Квинна», «Убийство на канале» и «Драгоценность, которая была нашей».

По мотивам книг Декстера было снято 12 сезонов телесериала «Инспектор Морс», который выходил с 1987 по 2001 год на канале ITV.

Колин Декстер родился в 1930 году. Помимо романов он опубликовал 14 повестей и сборников рассказов. Писатель преподавал в Виггистонском колледже, средней школе Логборо и работал в комитете по выпускным экзаменам Оксфордского университета.

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