Из жизни ушел актер Вячеслав Шалевич

В Москве в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. В начале декабря актера доставили в ГКБ имени Боткина, там он впал в кому. Шелевич умер, не приходя в сознание, передает lenta.ru.

Еще 30 ноября во время спектакля «Пристань» артист почувствовал недомогание. Он играл роль Галилео Галилея, когда ему стало плохо. Врачи скорой помощи констатировали у актера повышенное давление, от госпитализации он отказался. Однако 3 декабря стало известно, что Шалевич попал в реанимацию.

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, в 1979-м – Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре имени Вахтангова.

Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием – «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны».