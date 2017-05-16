Из жизни ушел актер Олег Видов

Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Джоан Борстин во вторник, 16 мая. Передает Lenta.ru.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», — рассказала Борстин.

Видов родился 11 июня 1943 года в городе Видное Московской области. Он дебютировал как актер в фильме «Друг мой, Колька!» 1961 года. Он также снялся в таких лентах, как «Всадник без головы», «Метель», «Москва, любовь моя», «Обыкновенное чудо» (1964), «Ватерлоо», «Сказка о царе Салтане» и «Джентльмены удачи».

В 1974 году Видов получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Артист переехал в США в 1985 году. В Соединенных Штатах он продолжил сниматься в кино. Также Видов основал компанию, которая занималась прокатом советских мультфильмов производства «Союзмультфильма».

Фото: omn-omn-omn.ru