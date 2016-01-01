Из жизни ушел актер Александр Яковлев

На 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер Александр Яковлев, передает interfax.ru.

По окончании учебы в Горьковском театральном училище Яковлев работал во Владимирском областном драматическом театре, Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского.

В середине 1990-х он сотрудничал с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова.

Первой ролью в кинематографе для Яковлева стала работа в картине 1973 года «Великие голодранцы». Популярность ему принесла работа в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Яковлев сыграл более чем в 119 картинах, включая «Визит к Минотавру», «Медный ангел», «Вера, надежда, любовь», «Палач», «Вий» и других.

Фото: tvc.ru