Из Канье в президенты: горячий поклонник Трампа метит на его место

Американский рэпер и дизайнер собственного бренда Канье Уэст заявил в эфире радиостанции Power 92.3 FM (Чикаго) о своем намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году.
Скандальный муж Ким Кардашьян, как и его знаменитая женушка, продолжают шокировать общественность. Так, 5 сентября Ким посетила Белый дом, где обсудила с дочерью Дональда Трампа Иванкой не новый хайлайтер из своей коллекции, а тюремную реформу. Вместе с экспертами звезда реалити-шоу поговорила о помиловании людей, которые получают пожизненные сроки за торговлю наркотиками.
В то же время Канье Уэст в эфире чикагской радиостанции отметил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост президента США в недалеком будущем. На вопрос радиоведущего о том, насколько серьезны у него политические намерения, Уэст ответил: «Да, это на сто процентов может произойти в 2024 году».
Это не первый случай, когда из уст артиста звучат подобные заявления. Канье метил в президенты еще в 2016 году, но после победы Дональда Трампа отказался от идеи до новых выборов – в 2020-м. Позднее, приняв к сведению тот факт, что Трамп готов бороться за президентское кресло во второй раз, Уэсту снова пришлось «подвинуться» до следующей избирательной гонки.
Напомним, в июне музыкант выпустил новую пластинку YE, а позже в интервью рассказал о своем психическом здоровье. По словам рэпера, в 39 лет у него диагностировали биполярное расстройство психики. Впрочем, Канье не считает это проблемой, заявляя, что болезнь является его «суперсилой».
Фото: PA