Из Канье в президенты: горячий поклонник Трампа метит на его место

Скандальный муж Ким Кардашьян, как и его знаменитая женушка, продолжают шокировать общественность. Так, 5 сентября Ким посетила Белый дом, где обсудила с дочерью Дональда Трампа Иванкой не новый хайлайтер из своей коллекции, а тюремную реформу. Вместе с экспертами звезда реалити-шоу поговорила о помиловании людей, которые получают пожизненные сроки за торговлю наркотиками.

В то же время Канье Уэст в эфире чикагской радиостанции отметил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост президента США в недалеком будущем. На вопрос радиоведущего о том, насколько серьезны у него политические намерения, Уэст ответил: «Да, это на сто процентов может произойти в 2024 году».