ТЕЛЕКРИТИКА

Иваненко за чаркой, а Педан с гейшами: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Сегодня снова понедельник, а это значит, что пора вам рассказать, как медийщики провели выходные.

Режиссер и продюсер Семен Горов с субботу всех поздравлял с Днем кино.

Фото: facebook.com

«С Днем кино, друзья!» – написал Семен.

Основатель и главный редактор блога The Devochki Оксана Павленко на этих выходных встретила свой маленький кошмар. Людей, страдающих трипофобией, попрошу удалиться от экранов.

Фото: facebook.com

«Увидела сегодня в пассаже свой маленький кошмар. А как ваши выходные?» – подписала снимок Оксана.

Генеральный продюсер образовательного направления «UA:Суспільне мовлення» Татьяна Кисельчук провела воскресный вечер в компании оперной дивы Марии Максаковой.

Фото: facebook.com

«Оперная певица Мария Максакова и Оливер Твист, – пишет Татьяна. –  У Маши недавно было выступление в Национальной опере. Сегодня в честь выхода ее детской книжки мы слушаем ее в издательстве «Лаурус». Богема нэвэр слип!»

Главный редактор Playboy Влад Иваненко опубликовал на своей странице в Facebook мануал по правильному поглощению водки в украинском селе.

Фото: facebook.com

«Вы не все умеете правильно опрокидывать рюмаху в украинском селе, поэтому этот комикс – для вас», – объяснил Влад.

Телеведущая Марина Леончук на этих выходных преодолела страх высоты и попрыгала на батуте.

Фото: instagram.com

«Высоты я боюсь, прыгнуть мимо – еще больше, – говорит Марина. – Да и вообще моим первым и единственным «батутом» была сетка на кровати у бабушки и в пионерлагере. Эти безумные прыжки незабываемы. Конечно же, шла я на батут и предвкушала, как весело буду прыгать минут 15. А на самом деле за три минуты прыжков успела раз 20 упасть, устать и вспотеть. Да, не быть мне батутной прыгуньей, но летать ой как приятно. Хочу еще!»

А вот телеведущей Анне Тесленко было не до отдыха. Анна побывала на Дне города Борислава и, судя по фото, познакомилась с его мэром.

Фото: instagram.com

«Вітаю місто Борислав з 630 річницею! І мера вітаю!» – подписала снимок Анна.

Телеведущий Григорий Решетник провел свой уик-энд в компании старшего сына Ивана.

Фото: instagram.com

«Догнал старшого», – прокомментировал милейших снимок Григорий.

Бизнесмен и медиаменеджер Валид Арфуш также предпочел провести эти дни в семейном кругу.

Фото: instagram.com

«I have the best parents on earth», – написал Валид.

Даша Астафьева заселфилась с Машей Ефросининой на Charity weekend. К слову, Даша там провела класс по йоге.

Фото: instagram.com

«Машуля!!! – пишет Астафьева. – Спасибо тебе огромное, что сегодня перевернула весь мир. Сложно пережать все эмоции и гордость того, что мы есть часть этого грандиозного и важного события для всех нас!!!»

Пожалуй, самые яркие выходные были у Александра Педана. Телеведущий провел их в Японии, откуда поделился яркими фотографиями.

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«Як я вже казав, ми з ними дуже різні, і справа не стільки в стилістиці одягу, а в менталітеті, – рассказывает Александр. –  За 15 днів мені в допомозі не відмовив жоден японець! Але здебільшого вони мені і не допомогли, бо не говорили англійською. На  «вулиці червоних ліхтарів» в Кіото я навіть побачив справжню гейшу із помічницею, які бігли на роботу».

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