Иван Яковина, чому розплетена коса?

Поездка на праздники в Одессу привела журналиста-международника Ивана Яковину к имиджевому кризису.

Еще вчера он «бесцельно страдал херней», демонстрируя длинные волосы у моря. Кто-то его фотографировал при этом, но, судя по регулярности безадресных предложений выпить кофе в центре города, публиковавшихся Иваном на его странице в Facebook, достойной себя компании он так и не нашел.