ТЕЛЕКРИТИКА

Иван Яковина, чому розплетена коса?

Дуся

Поездка на праздники в Одессу привела журналиста-международника Ивана Яковину  к имиджевому кризису. 

Еще вчера он «бесцельно страдал херней», демонстрируя длинные волосы у моря. Кто-то его фотографировал при этом, но, судя по регулярности безадресных предложений выпить кофе в центре города, публиковавшихся Иваном на его странице в Facebook, достойной себя компании он так и не нашел.

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И вот результат – безапелляционное сообщение Яковины:

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Скриншот страницы Facebook

Отправляясь в путешествие в города, славящиеся своей веселостью, позаботьтесь заранее, чтобы вам не взгрустнулось.

Заглавное фото: скриншот Facebook

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