Иван Дорн выпустил пародию на «Голубой огонек»

По сюжету действие видео разворачивается во время съемок "голубого огонька", а сам Дорн играет изрядно подуставшего Деда мороза. Компанию Ване в клипе составили артисты лейбла Masterskaya - Yuko, Гурт[О] и Constantine. Примечательно, что все артисты, кроме Дорна, поют в ролике на украинском языке.

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