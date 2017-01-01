ТЕЛЕКРИТИКА

Иван Дорн выпустил пародию на «Голубой огонек»

Дуся
Украинский исполнитель Иван Дорн выпустил рождественское видео, в котором обстебал новогодние музыкально-развлекательные телепередачи. В клипе на песню "Мастерской огонек" снялись артисты лейбла Masterskaya, который Дорн основал в 2016 году.

По сюжету действие видео разворачивается во время съемок "голубого огонька", а сам Дорн играет изрядно подуставшего Деда мороза. Компанию Ване в клипе составили артисты лейбла Masterskaya - Yuko, Гурт[О] и Constantine. Примечательно, что все артисты, кроме Дорна, поют в ролике на украинском языке.

Пользователям, в основном, по душе пришлась новогодняя песня. Хотя, нашлись и такие, кто не оценил стеба. А особо дотошные комментаторы посетовали на агрессивный продакт плейсмент популярного производителя портативных колонок.

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