Иван Дорн в забавном костюме елки поздравил друзей с Новым годом

Дорогие мои, череду новогодних праздников можно официально считать закрытой. Надеюсь, вы как следует отпраздновали Старый Новый год. Вот за кого я спокойна в этом плане — так это за Ивана Дорна. В рамках забавного интернет-проекта издания «Афиша» он предстал в чудном костюме елочки: поздравил своих друзей — Антоху МС и его концертного директора Эдуарда Шума с праздником.

Тут же мы узнали, что Дорн любит над собою издеваться: то пообещает, что бороду сбривать не будет, пока альбом не закончит, то пить на целый год с Дня рождения бросит.