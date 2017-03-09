ТЕЛЕКРИТИКА

Иван Дорн в новом клипе воспел проституток

Певец одновременно презентовал трек и видео

Дуся

Не зря Иван Дорн посвящал стихотворение верным фанатам. Думаю, после этой премьеры ряды верных поклонников поредеют.

Сам музыкант сообщил, что свой новый клип посвятил девушкам легкого поведения.

«Collaba – это ода проституткам, – рассказал он в интервью для Your EDM. –  Я воспеваю их! Я  хочу говорить об  их независимости, смелости, отсутствии любви и бесконечном риске». 

Режиссеры видео –  Иван Дорн и 19-летний Айсултан Сеитов из Казахстана.  В 2016 году короткометражный фильм Сеитова «Шакал» получил три номинации Hollywood Boulevard Film Festival: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора».

Иван Дорн также опубликовал два документальных фильма о том, как шла работа над созданием сингла, как он работал над правильным произношением текста и  кому посвящена песня.

Чувствую, что совсем скоро Ваня покорит изападный мир музыки. Удачи!

Фото: youtube.com



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