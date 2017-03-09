Иван Дорн в новом клипе воспел проституток

Не зря Иван Дорн посвящал стихотворение верным фанатам. Думаю, после этой премьеры ряды верных поклонников поредеют.
Сам музыкант сообщил, что свой новый клип посвятил девушкам легкого поведения.
«Collaba – это ода проституткам, – рассказал он в интервью для Your EDM. – Я воспеваю их! Я хочу говорить об их независимости, смелости, отсутствии любви и бесконечном риске».
Режиссеры видео – Иван Дорн и 19-летний Айсултан Сеитов из Казахстана. В 2016 году короткометражный фильм Сеитова «Шакал» получил три номинации Hollywood Boulevard Film Festival: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора».
Иван Дорн также опубликовал два документальных фильма о том, как шла работа над созданием сингла, как он работал над правильным произношением текста и кому посвящена песня.
Чувствую, что совсем скоро Ваня покорит изападный мир музыки. Удачи!
Фото: youtube.com