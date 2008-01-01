Иван Дорн признался, что у него есть дочь

Все мы знаем, что Иван Дорн держит свою личную жизнь в секрете. Но произошло следующее: на автозаправке журналистка ТСН пыталась взять у Ивана комментарий по поводу его недавнего скандального интервью, и певец случайно оговорился. Начну с того, что попытка поговорить с Дорном превратилась в погоню. Затем певец перестал убегать (я, кстати, так же поступила бы на его месте) и сказал, что нарушаются его права.

Дорн также добавил, что сейчас направляется с дочкой домой, а СМИ ему препятствуют.

«Я со своим ребенком, со своей дочерью, еду домой», – сказал Иван.

Таким образом, Дорн впервые признался в том, что у него есть ребенок.