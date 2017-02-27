Иван Дорн посвятил своим фанатам трогательное стихотворение

«Я все думал, как применить эти латинские буквы на моем компьютере, – пишет Иван. – Настало время. Дорогие, Сочные, теперь буду писать свои «частые»посты и на английском языке! Надеюсь просто в скором времени пополнить наши сочные ряды INOSTRANCAMI. Хр*н его знает, как это получится, правда. Английский у меня похрамывает, скажем честно, но все понимаю!»
Но это не самое главное. Иван написал стихотворение для своих верных поклонников. Признаюсь, меня оно тронуло:
«Тем…
Кто до сих пор со мною в ногу,
При том, что все БЕЖИМ, ей богу,
И не из легких та дорога,
Та, по которой мы бежим.
Тем, кто простил мне перемены
И с лет со мною самых первых,
Он впитывал напротив сцены,
Что я со сцены «Предложил»,
Всем, кто со мною опослЕе,
Когда со мною быть сложнее
и «непослЕдовательнее»,
Сказать я тоже бы хотел!
Кто не хотел на долгосрочно
и знал лишь только пару строчек,
а стал в итоге самым Сочным –
На два альбома залетел.
Всем, кто простил мне молчаливость,
«Таким ужо оно родилось!»
И всю мою невыносимость.
Я до сих пор невыношусь!!!
Я всем хочу сказать: «СПАСИБО»,
Куда бы нас не заносило,
Всегда со мною ваша сила,
Иначе я не доберусь!
Poetry to my audience!
Ivan Dorn 25.02.17».
Ваня, мы с Мусей тоже ваши верные поклонницы!