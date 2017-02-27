Иван Дорн посвятил своим фанатам трогательное стихотворение

«Я все думал, как применить эти латинские буквы на моем компьютере, – пишет Иван. – Настало время. Дорогие, Сочные, теперь буду писать свои «частые»посты и на английском языке! Надеюсь просто в скором времени пополнить наши сочные ряды INOSTRANCAMI. Хр*н его знает, как это получится, правда. Английский у меня похрамывает, скажем честно, но все понимаю!»

Но это не самое главное. Иван написал стихотворение для своих верных поклонников. Признаюсь, меня оно тронуло:

«Тем…

Кто до сих пор со мною в ногу,

При том, что все БЕЖИМ, ей богу,

И не из легких та дорога,

Та, по которой мы бежим.

Тем, кто простил мне перемены

И с лет со мною самых первых,

Он впитывал напротив сцены,

Что я со сцены «Предложил»,

Всем, кто со мною опослЕе,

Когда со мною быть сложнее

и «непослЕдовательнее»,

Сказать я тоже бы хотел!

Кто не хотел на долгосрочно

и знал лишь только пару строчек,

а стал в итоге самым Сочным –

На два альбома залетел.

Всем, кто простил мне молчаливость,

«Таким ужо оно родилось!»

И всю мою невыносимость.

Я до сих пор невыношусь!!!

Я всем хочу сказать: «СПАСИБО»,

Куда бы нас не заносило,

Всегда со мною ваша сила,

Иначе я не доберусь!

Poetry to my audience!

Ivan Dorn 25.02.17».

Ваня, мы с Мусей тоже ваши верные поклонницы!