Иван Дорн: «Любая моя фраза обязательно будет заголовком и использована против меня»

После всех камней и кирпичей, которые летели в Ивана Дорна из-за скандального интервью с Юрием Дудем, певец пообщался с Meduza. Иван рассказал об украинской волне поп-музыки, политике и даже Евровидении. Ну а я решила поделиться с вами самыми интересными высказываниями певца.

Предупреждаю сразу: никакой «зрады» в тексте не найдете!

О современной музыке в Украине:

«У нас эстрада сама по себе другая. Это же можно исторически проследить. У нас сразу в постсоветское время начинают появляться мелодичные группы вроде «Скрябина» или там «Океана Эльзы»… Хотя у вас тоже было все хорошо».

«Наверное, география еще влияет. Плюс народная мелодика все-таки немного другая. Плюс радио тоже отличалось от русского. И так постепенно в Украине начали появляться интересные коллективы, продюсеры начали их двигать – и их стало еще больше.

У вас был популярен русский рок, потом рэп – они диктовали свои условия. У нас сразу Вакарчук занял место такого народного глашатая – и пошли рок-группы такие фирмовые, но с украинским языком и интересной подачей. И каким-то… ну не экспериментом, но какой-то заковыркой, которая заставляла это звучать по-другому. Плюс после 2014 года возник особенный спрос на все украинское – и музыки тоже стало еще больше».

О риторике ненависти, которая окружает музыку:

«Я бы хотел, чтоб люди успокоились и со стороны посмотрели на то, что происходит. Тут нельзя винить людей, как это делает российское или украинское правительство, это неправильно. Я за то, чтобы все это как можно скорее закончилось. Я не политик, а музыкант. Музыка – это то, что нас объединяет. Именно это я каждый раз пытаюсь донести на своих концертах».

«Любая хитрая фраза, из которой можно выдавить какой-нибудь заголовок, обязательно будет заголовком и будет использована против меня».

О ситуации с Евровидением:

«Честно говоря, я спокойно отношусь к Евровидению. В детстве я действительно переживал, мне хотелось там оказаться, выступить, всех покорить. А потом я понял, что это все-таки не мой формат, к тому же оно не меняется. Так что я бы по этому поводу просто не переживал.

Тот факт, что не пускают девочку... Получается, что есть закон Украины, с которым она пересеклась, и тут уж я точно не советчик. Естественно, будет защищаться закон, который был еще до Евровидения. Конечно, со стороны России получился такой хитрый ход. Я вот что понять не могу: они знали, что ее не пустят, потому что она была в Крыму?»