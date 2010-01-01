Иван Дорн. Архивное видео

Команду звезд представляет сам Иван Дорн и его коллеги – Мирослав Кувалдин, Александр Положинский, Евгений Бардаченко (он же Джей из группы DILEMMA). За одесситов выступал тогда еще журналист компании АТВ Владимир Полуев.

В конце видео Иван признается, что для проведения удачного концерта ему сначала необходима футбольная тренировка, в противном же случае выступление проходит «так себе».