Итальянцы приняли Сэмюэля Джексона и Мэджика Джонсона за богатых беженцев

В итальянском сегменте Facebook набирает популярность фотография двух «беженцев», которые сидят на скамейке с пакетами из бутика Prada. Вскоре после публикации оказалось, что на снимке изображены актер Сэмюэл Л. Джексон и бывший баскетболист Мэджик Джонсон, которые приехали на курорт Форте-дей-Марми, чтобы пройтись по местным магазинам и отдохнуть. Однако прежде чем узнать знаменитостей, пользователи соцсети успели обвинить правительство в содержании беженцев, передает издание Bird in Flight.

«Видеть, как на курортах вроде Форте-дей-Марми или Милано-Мариттима иммигранты ночуют на лавочках с нашими 35 евро (ежемесячное пособие для беженцев) – это действительно слишком», – написала итальянская модель Нина Морич. В одном из комментариев записи говорится, что иммигрантов необходимо заставить работать. Этот комментарий набрал более 600 «лайков».

Фотографию на скамейке с пакетами из бутика Prada изначально опубликовал сам Джонсон.