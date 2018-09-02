Итальянский режиссер шокировал публику Венецианского кинофестиваля своим нарядом

В итальянских кинематографических кругах Гараньяни известен в основном своими выступлениями на телевидении и в реалити-шоу. Он является создателем серии малобюджетных фильмов, а крупные прокатчики Италии о нем вовсе не слышали. Также отмечается, что он – друг и сторонник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Глава Венецианского кинофестиваля Альберто Барбара в официальном заявлении назвал поступок Гараньяни глупой выходкой, сам же режиссер свои действия вообще не стал комментировать.