Итальянский режиссер шокировал публику Венецианского кинофестиваля своим нарядом

Лучано Гараньяни появился на красной дорожке в футболке с изображением продюсера Харви Вайнштейна, чем вызвал неодобрение как гостей фестиваля, так и пользователей сети.
His IMDB page says "Has financed the presidential election of Donald Trump." If he gave money to Trup's campaign, it's likely an illegal contribution. Can someone check this out?September 2, 2018
В итальянских кинематографических кругах Гараньяни известен в основном своими выступлениями на телевидении и в реалити-шоу. Он является создателем серии малобюджетных фильмов, а крупные прокатчики Италии о нем вовсе не слышали. Также отмечается, что он – друг и сторонник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Глава Венецианского кинофестиваля Альберто Барбара в официальном заявлении назвал поступок Гараньяни глупой выходкой, сам же режиссер свои действия вообще не стал комментировать.