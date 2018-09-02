ТЕЛЕКРИТИКА

Итальянский режиссер шокировал публику Венецианского кинофестиваля своим нарядом

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Лучано Гараньяни появился на красной дорожке в футболке с изображением продюсера Харви Вайнштейна, чем вызвал неодобрение как гостей фестиваля, так и пользователей сети.


Помимо напечатанного снимка скандального продюсера на футболке у режиссера Лучано Гараньяни на всю грудь красовалась надпись: «Вайнштейн невиновен» (Weinstein is Innocent). Кроме того, Гараньяни не стал следовать строгому дресс-коду, как все остальные, а вырядился в кроссовки, джинсы и блейзер.

В итальянских кинематографических кругах Гараньяни известен в основном своими выступлениями на телевидении и в реалити-шоу. Он является создателем серии малобюджетных фильмов, а крупные прокатчики Италии о нем вовсе не слышали. Также отмечается, что он – друг и сторонник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Глава Венецианского кинофестиваля Альберто Барбара в официальном заявлении назвал поступок Гараньяни глупой выходкой, сам же режиссер свои действия вообще не стал комментировать.

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