Исследование: у владельцев iPhone выше шансы пойти на свидание, чем у обладателей Android

Как оказалось, около 70 процентов опрошенных предпочтут встретиться с обладателем iPhone, а не с владельцем смартфона на Android.

Среди тех, кто пользуется смартфонами Apple, также наблюдается преданность бренду. Так, 65 процентов обладателей iPhone заявили, что не станут идти на свидание с человеком, если у него телефон на Android. Что интересно, владельцы Android оказались менее придирчивыми: только 53 процента из них отказали бы пользователю iPhone.

Также выяснилось, что мужчины больше обращают внимание на состояние смартфона: есть ли на нем царапины или повреждения в корпусе. А вот для женщин важно, насколько современный телефон у человека, и если кандидат ходит с достаточно старой моделью, то они склонны отказать ему в свидании.

Более того, владельцы iPhone во время свидания чаще ходят в туалет, чтобы заглянуть в смартфон, и предпочитают прекращать отношения c помощью отправки текстового сообщения.