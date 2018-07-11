Исследование: PornHub составил рейтинг преданности болельщиков ЧМ-2018

Аналитики популярного сайта для взрослых не поленились и сравнили обычный трафик из стран-участниц мирового футбольного турнира и активность пользователей в те моменты, когда их национальные сборные проводили очередной матч.

Рейтинг самых одержимых футболом стран неожиданно возглавил Сенегал. В этой западноафриканской стране во время матчей национальной сборной о фильмах для взрослых забыли 47 процентов зрителей.

На втором месте по уровню падения трафика оказался Иран (45 процентов), на третьем – Ирландия, где интерес к порно упал на 42 процента.

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Меньше всего внимания футболу уделяют в Австралии: на родине кенгуру трафик PornHub просел всего на пять процентов. Удивительно, но хозяйка чемпионата – Россия – в этом рейтинге оказалась на предпоследнем месте, где показатель падения интереса к порталу составил шесть процентов.

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Среди болельщиков команд, пробившихся в итоге в четвертьфинал, меньше всего беспокойства отборочные матчи вызывали у французов и англичан: трафик PornHub из этих стран упал на 9 и 13 процентов соответственно. У бельгийцев, проигравших французам со счетом 0:1, показатель составлял 35 процентов, а у хорватов, которые обыграли англичан, – 40 процентов, и, кажется, эта цифра значительно возрастет во время финального матча.