Исследование: чем больше Том Круз бегает в фильмах, тем они успешнее

Редакторы сайта проанализировали рейтинг всех картин, в которых снимался Том Круз, начиная с 80-х, и сравнили этот показатель с показателем дистанции, которую Круз пробежал в отдельно взятой ленте. Исследование проводилось из предположения, что актер поддерживал скорость примерно в 4,5 метра в секунду или около 15 км/час.

В итоге выяснилось, что рейтинг фильмов, в которых Круз вовсе не бегает (а таких обнаружилось всего четыре – «Магнолия», «Львы для ягнят», «Солдаты неудачи» и «Операция "Валькирия"»), в среднем составляет вполне неплохие 63,5 процента. А вот те фильмы, где актер пускается во все тяжкие и пробегает минимум 300 метров, в среднем могут похвастаться рейтингом от 71 процента и выше: в первую очередь это три части ленты «Миссия невыполнима», «Особое мнение» и «Фирма».

Еще более интересный факт, который подметили на Rotten Tomatoes: с годами 56-летний Том бегает в своих фильмах все больше и больше.

Приключенческий шпионский боевик «Миссия невыполнима: Последствия», которая является шестой частью франшизы, стал лидером американского проката вторые выходные подряд. За десять дней международного проката он собрал 329,5 миллиона долларов. И это далеко не предел – в конце августа премьера «Последствий» состоится в Китае, где Том Круз пользуется особой популярностью.