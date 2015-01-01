Исследование: большинство положительных отзывов о вейпинге написано ботами

Ученые захотели узнать, как пользователи популярной соцсети используют вейпы, исследовать восприятие электронных сигарет в США, а также выявить характеристики пользователей, обсуждающих испарители. Исследователи отмечают, что боты в Twitter не представляли организации или компании, а их аккаунты были похожи на профили обычных людей.

Для исследования отобрали около 194 тысяч твитов из США, появившихся с октября 2015-го по февраль 2016 года. Проанализировав их, ученые пришли к выводу, что 66 % из этих сообщений поддерживали использование электронных сигарет, а 59 % пользователей сообщали, что лично использовали вейпы, 54 % сообщали, что электронные сигареты не вредны или менее вредны, чем традиционные.

«Роботы становятся крупнейшим препятствием и проблемой при анализе социальных сетей, – говорит один из исследователей. – Поскольку большинство из них коммерчески или политически ориентированы, они будут искажать результаты анализа и приводить к неверным выводам. Удалить некоторых роботов просто, учитывая их поведение и публикуемый контент, однако есть и такие, кто похож на людей, и обнаружить их куда сложнее».

В июле 2018 года стоимость акций Twitter упала на 17 % из-за сокращения аудитории социальной сети. Сильнее всего аудитория сократилась в Соединенных Штатах из-за того, что администраторы соцсети продолжают удалять фейковые и спам-аккаунты.