ТЕЛЕКРИТИКА

Искусственный интеллект проанализирует тысячи порноактрис

Дуся

Порносайт PornHub объявил о запуске новой технологии на основе распознавания лиц, которая упростит поиск видео по именам порноактеров. Об этом рассказывает издание The Verge.

Искусственный интеллект проанализирует более пяти миллионов роликов и расставит теги по видам секса, позам и типажам моделей. Всего ему предстоит распознать около десяти тысяч героев порно.

Отмечается, что использование технологии распознавания лиц на порносайтах может иметь негативные последствия для личной жизни актрис и актеров, которые порой подвергаются деанонимизации и преследованию со стороны злоумышленников. Представители PornHub утверждают, что проблем с конфиденциальностью не будет, поскольку система идентифицирует только лица известных артистов, чьи псевдонимы хранятся в базе данных.

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