Искусственный интеллект написал песню за Тейлор Свифт

Компьютерный бот сервиса по поиску интернет- и тв-провайдеров изучил творчество американской певицы и написал похожую песню.
На сайте CableTV.com посчитали, что фанаты заскучали по новым релизам, так как последний альбом Тейлор Свифт выпустила более года назад. Эксперты показали нейросети 50 песен певицы и попросили сгенерировать новую. В итоге ИИ написал лирическую композицию The Last Word («Последнее слово»), повествующую о любви.
Фанаты Свифт заметили, что роботу удалось довольно точно передать стиль поп-звезды. В сгенерированных строчках встречается как юмор («Она повсюду, как Иисус»), так и чувственность («Я ношу твою футболку днем и люблю тебя всю ночь»).
Создатели нейросети показали Тейлор свою песню в Twitter, но певица пока никак не отреагировала на это. В CableTV.com выразили надежду, что поп-звезде понравится, и пошутили, что она не будет с ними судиться.