Искусственный интеллект написал песню за Тейлор Свифт

Фанаты Свифт заметили, что роботу удалось довольно точно передать стиль поп-звезды. В сгенерированных строчках встречается как юмор («Она повсюду, как Иисус»), так и чувственность («Я ношу твою футболку днем и люблю тебя всю ночь»).

Создатели нейросети показали Тейлор свою песню в Twitter, но певица пока никак не отреагировала на это. В CableTV.com выразили надежду, что поп-звезде понравится, и пошутили, что она не будет с ними судиться.