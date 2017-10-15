Исчезнувшие брови Монро, Петров на фоне листьев и Готфрик – доктор Порожнина: как медийщики провели уик-энд

Праздничные выходные окончены, а значит, пора подвести итоги. В моем традиционном дайджесте вы узнаете, как украинские медийщики провели уик-энд.
Алексей посетил выставку MIPCOM-2017.
Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко с женой Анной загорали на Лазурном Берегу.
«Солнце слепит прямо в глаз, загорай, моя спина», – подписала снимок Анна.
Телепутешественник Дмитрий Комаров ностальгировал по экспедициям.
«Обычный рабочий день в стиле #мирнаизнанку, – пишет Комаров. – В экспедициях всегда хочу домой, а дома всегда мечтаю об экспедициях. Замкнутый круг».
Травести-дива Монро побывала на съемках шоу «Танці з зірками» и поделилась совместным снимком с Наталией Могилевской. Вот только брови травести-дивы куда-то исчезли.
«Я танцевала, так танцевала, что забыла про брови», – подписала фото Монро.
Писательница, поэтесса, психолог и волонтер Лиза Готфрик облачилась в медицинский халат и сделала селфи на фоне таблички кафедры психологии винницкой больницы. Надеюсь, Лиза оказывала психологическую помощь пациентам медучреждения, а не наоборот.
«Доктор Порожнина», – так назвала себя Готфрик.
Светская львица Светлана Вольнова обучалась искусству рэпа у Андрея Кише. Это именно тот случай, когда тебе стыдно за видео, в котором ты не участвовала.
«Кише учит меня читать рэп», – объяснила Вольнова.
Журналист Сергей Гришин вместе с семьей принял участие в марше за права животных.
«С Dixie презрительно смотрим на всех, кому надо работать», – подписал фото Александр.
Телеведущая Янина Соколова лепила вареники.
«Мы – типа коты!» – написал Петров.
Ведущий Владимир Остапчук тоже поделился селфи (честно говоря, лучше бы это был осенний куст) – он поздравил Николая Баскова с днем рождения.