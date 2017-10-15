ТЕЛЕКРИТИКА

Исчезнувшие брови Монро, Петров на фоне листьев и Готфрик – доктор Порожнина: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Праздничные выходные окончены, а значит, пора подвести итоги. В моем традиционном дайджесте вы узнаете, как украинские медийщики провели уик-энд.


Генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский покуривал сигаретку в Каннах.

Фото: instagram.com

Алексей посетил выставку MIPCOM-2017.

Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко с женой Анной загорали на Лазурном Берегу.

Фото: instagram.com

«Солнце слепит прямо в глаз, загорай, моя спина», – подписала снимок Анна.

Телепутешественник Дмитрий Комаров ностальгировал по экспедициям.

Фото: instagram.com

«Обычный рабочий день в стиле #мирнаизнанку, – пишет Комаров. – В экспедициях всегда хочу домой, а дома всегда мечтаю об экспедициях. Замкнутый круг».

Травести-дива Монро побывала на съемках шоу «Танці з зірками» и поделилась совместным снимком с Наталией Могилевской. Вот только брови травести-дивы куда-то исчезли.

Фото: instagram.com

«Я танцевала, так танцевала, что забыла про брови», – подписала фото Монро.

Писательница, поэтесса, психолог и волонтер Лиза Готфрик облачилась в медицинский халат и сделала селфи на фоне таблички кафедры психологии винницкой больницы. Надеюсь, Лиза оказывала психологическую помощь пациентам медучреждения, а не наоборот.

Фото: instagram.com

«Доктор Порожнина», – так назвала себя Готфрик.

Светская львица Светлана Вольнова обучалась искусству рэпа у Андрея Кише. Это именно тот случай, когда тебе стыдно за видео, в котором ты не участвовала.

«Кише учит меня читать рэп», – объяснила Вольнова.

Журналист Сергей Гришин вместе с семьей принял участие в марше за права животных.

Фото: instagram.com

Журналист Александр Дубинский наслаждался праздничными выходными в компании любимой собаки.

Фото: instagram.com

«С Dixie презрительно смотрим на всех, кому надо работать», – подписал фото Александр.

Телеведущая Янина Соколова лепила вареники.

Фото: instagram.com

Журналистка «Нового канала» Елена Филонова привлекла мэра Каменца-Подольского к раскрутке своего блога. Хитро!
Медиаменеджер Владимир Петров селфился на фоне пожелтевших листьев. Более того, Владимира сфотографировали, как он делал это возле кота! Моя субъективная оценка: такое.

Фото: instagram.com

«Мы – типа коты!» – написал Петров.

Ведущий Владимир Остапчук тоже поделился селфи (честно говоря, лучше бы это был осенний куст) – он поздравил Николая Баскова с днем рождения.

Фото: instagram.com

Телеведущая Маша Ефросинина радовалась последним теплым выходным с семьей в ботаническом саду.

Фото: instagram.com

«Чувствую, желание у товарищей одинаковое», – подписала снимок Маша.

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