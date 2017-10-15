Исчезнувшие брови Монро, Петров на фоне листьев и Готфрик – доктор Порожнина: как медийщики провели уик-энд

«Обычный рабочий день в стиле #мирнаизнанку, – пишет Комаров. – В экспедициях всегда хочу домой, а дома всегда мечтаю об экспедициях. Замкнутый круг».

Травести-дива Монро побывала на съемках шоу «Танці з зірками» и поделилась совместным снимком с Наталией Могилевской. Вот только брови травести-дивы куда-то исчезли.