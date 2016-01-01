Ирина Горовая рассказала, сколько мужей ей напророчила гадалка

Бывшая жена Алексея Потапенко продюсер Ирина Горовая призналась в интервью tsn.ua, что много лет назад ей напророчили несколько браков.

«Мне в детстве гадал мальчик: он посмотрел на мою руку и нагадал мне пять мужей, – рассказывает Ирина. – Ну не знаю, пять мужей я, наверное, не осилю, хватит двух. Еще он сказал, что я очень рано выйду замуж – и я рано вышла замуж, в 16 лет. Также нагадал, что у меня будет двое детей, а перерыв между детьми составит около десяти лет. Ну прямо очень все угадал».

Также Ирина сказала, что ничего больше не хочет знать о будущем. «Я хочу жить, наслаждаться жизнью и не думать о том, что меня ждет впереди, – говорит Горовая. – Вот на сегодняшний момент мне хорошо, отлично, великолепно, поэтому я не парюсь».

Ирина, скажите, а где сейчас этого мальчика можно найти? Может, и мне он напророчит изобилие мужчин.

Фото: boombontv.com