Ирина Билык просит Минкульт дать автору ее песен звание

Сегодня утром в гости в студию «Сніданку з 1+1» зашли композитор и музыкальный продюсер шоу «Голос країни» и «Голос. Діти» Руслан Квинта и украинская певица Ирина Билык. И наделали шуму!

Звезды рассказали о большом концерте в честь 20-летнего творческого юбилея Руслана Квинты, который состоится 23 марта в киевском Дворце спорта. На одной сцене в рамках бенефиса выступят более 20 известных украинских артистов и 150 музыкантов в составе живого оркестра.