Ирина Билык просит Минкульт дать автору ее песен звание

Сегодня утром в гости в студию «Сніданку з 1+1» зашли композитор и музыкальный продюсер шоу «Голос країни» и «Голос. Діти» Руслан Квинта и украинская певица Ирина Билык. И наделали шуму!
Звезды рассказали о большом концерте в честь 20-летнего творческого юбилея Руслана Квинты, который состоится 23 марта в киевском Дворце спорта. На одной сцене в рамках бенефиса выступят более 20 известных украинских артистов и 150 музыкантов в составе живого оркестра.
В ходе беседы певица заявила: она уверена в том, что Квинта достоин звания «Заслуженного деятеля искусств Украины».
«Такой композитор, как Руслан, очень важен для страны, потому что мелодистов в мире очень мало, один из них живет в Украине, и это Руслан, – сказала Ирина. – Уважаемое Министерство культуры, дайте, пожалуйста, звание непревзойденному композитору к 20-летию его творческой деятельности. Сделайте подарок лучшему композитору страны».