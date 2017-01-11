Иракли Макацария прокомментировал разрыв с победительницей «Холостяка»

«Привет, дорогие друзья, — написал Иракли. — Думаю, после заявления Алены многие уже в курсе об окончании наших отношений. Честно говоря, у меня не было желания что-либо писать о личной жизни в соцсетях, но я понимаю, что зрители проекта „Холостяк“, которые переживали и болели за нас, поддерживали все это время, хотят услышать и мою позицию. Хоть я и не согласен с формулировкой поста Алены и тем настроением, с которым она описала нашу ситуацию, считаю, что это ее право и ее выбор. Я хочу поблагодарить Алену за те приятные моменты, что были в наших отношениях — и во время проекта, и после него. Не жалею ни о чем и считаю, что эта глава займет достойное место в книге моей жизни. Желаю Алене найти в будущем свое счастье, много добра, любви и карьерных достижений. А вас, дорогие подписчики, зрители проекта, доброжелатели и недоброжелатели, хочу искренне поблагодарить за ваши переживания, за поддержку, здоровую критику и советы. Вы действительно сделали меня сильнее! Но не забывайте, что личная жизнь и для публичных людей должна оставаться личной. Так что моя к вам просьба: не вторгайтесь в нее так грубо и не поливайте ее негативом, особенно в сторону Алены. Все, что происходит в жизни, — все только к лучшему».

Фото: Максим Лисовой