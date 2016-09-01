«Интервью Скрипки, проплаченное Дорном»: реакция соцсетей на скандальные высказывания музыканта

Еще недавно соцсети рьяно обсуждали Светлану Лободу и Ивана Дорна, как уже очередь дошла и до Олега Скрипки. Буквально вчера издание «Украинская правда» опубликовало цитаты Скрипки из зимней «Школы журналистики». И именно они стали поводом для негодования пользователей Facebook. Итак, самая яркая фраза музыканта звучит так:

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебильность». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"».

Сам Олег Скрипка уже прокомментировал свои слова. Ведь не мне вам рассказывать о волне возмущения, которую они вызвали.

«Меня возмущает, когда Украину заставляют любить «русский мир» больше, чем украинский, – говорит музыкант. – Тем более, когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, с которого жонглеры словами и содержательные «патологоанатомы» выдернули и препарировали слово «гетто», довольно однозначное».

Ну а что сказали медийщики и какова реакция соцсетей, я вам расскажу в своей подборке. Мнения оказались очень разными и даже противоречивыми.