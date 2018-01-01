Украинский интернет-эксперт рассказал в интервью, сколько получают топ-блогеры

Украинский блогер, который скрывается под псевдонимом Антон Ходза, дал развернутое интервью изданию «ГОРДОН».
Эксперт рассказал, сколько получают топ-блогеры, какой пост был самым успешным и когда закончится война с Россией. Привожу самые интересные, на мой взгляд, отрывки из интервью.
О самой популярной записи:
– Ой, это был самый тупой пост, который только можно себе представить. В соцсетях почему-то очень популярны загадки с подвохом. Например, математические картинки в стиле «Сколько вишенок на картинке?». Я однажды повесил такую картинку – было дикое количество комментариев, «лайков», репостов.
О стоимости поста у топ-блогеров:
– Есть списки блогеров, которые ходят по агентствам и клиентам. В среднем, в зависимости от количества подписчиков, один пост у топ-блогера стоит 150–300 долларов. Но это посты о коммерческих компаниях или продуктах. Политический пост стоит в два раза больше – около 600 долларов. Сколько из этих денег получают непосредственно блогеры, не знаю, потому что в этой цепочке много посредников. Обычно ради одного поста политикам не имеет смысла кого-то покупать, стараются брать на месячный абонемент.
О самой удачной информационной кампании:
– В 2014 году мы с волонтерами выпустили колоду карт «Бий падлюку. Їх розшукує український народ» с портретами ключевых боевиков «ДНР» и «ЛНР». Эти колоды раздают бойцам АТО, чтобы они запоминали лица террористов. Мишени с лицами путиных и кадыровых мы снайперам передавали, чтобы тренировались.
Об окончании военных действий на территории Украины:
– Только когда Россия развалится. Это наш единственный шанс и спасение. Одно время я считал, что развал России будет связан с агрессивной экономической политикой Китая. Сейчас думаю, что первым взорвется Северный Кавказ – там уже халифат какой-то зарождается.
Антон Ходза является виртуальным персонажем киевлянина, высмеивающего как реалии отечественной политики, так и маразм кремлевской пропаганды. Он входит в сотню самых популярных блогеров украинского сегмента Facebook. Наряду с блогерством работает в сфере бизнес-коммуникаций.