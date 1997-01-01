Интер отказался платить Георгию Гонгадзе 800 долларов в месяц

Весной 1997 года, будучи продюсером службы новостей на «Интере», вспоминает Пугач, его вызвал к себе генеральный директор телеканала Александр Зинченко. Вопрос стоял острый - новости «Интера» проигрывали новостям «1+1» в гонке за рейтингами, и очевидных путей улучшить положение найти не удавалось. Чтобы усилить команду, возникло предложение взять в команду журналиста Гонгадзе, на что Зинченко отреагировал очень резко. Ему крайне не понравился гонорар в 800 долларов, на который претендовал Георгий, назвав журналиста неадекватным человеком. По рассказу автора поста, журналисты тогда получали по 300-400 долларов в месяц

«Сколько он попросил? 800 долларов чистыми? Совсем неадекватный человек. Даже обсуждать не будем», - ответил Александр Зинченко.

Резюмируя пост, его автор делает акцент на популярном мнении о том, что «Георгия никто не знал, и что он был обычным журналистом».

«За три (!) года до убийства Гонгадзе имел основания просить зарплату, которая была намного выше среднерыночного оклада тележурналиста тех лет, возможно, даже в два раза» - подчеркивает Пугач, как бы намекая нам на то, что вовсе не обычным журналистом был Гонгадзе.