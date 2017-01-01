«Интер» намерен разбудить любителей бокса в пять утра

В Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden, 10 декабря состоится поединок самых техничных боксеров современности – Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо. Украинский боксер в бою с кубинцем будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Однако из-за разницы во времени любителям бокса в Украине придется встать в пять утра. В воскресенье мало кому удается проснуться так рано, поэтому телеканал «Интер», который будет транслировать бой, предложил своим телезрителям услугу «Вставай, бокс начинается!».
Как сообщает пресс-служба телеканала, для заказа услуги необходимо совершить звонок на короткий номер 965 – и меньше чем за шесть гривен в 5:00 на номер абонента поступит звонок-напоминание о том, что на «Интере» начинается поединок.
Вероятно, новый сервис придется по душе тем бедолагам, кто не может проснуться по привычному сигналу будильника, однако всегда отвечает на звонки мобильного телефона.
Тем же пользователям, кто на выходных привык часто сталкиваться со звонками ни свет ни заря от пьяных друзей и подруг, на услуге можно с легкостью сэкономить.