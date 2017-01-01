«Интер» намерен разбудить любителей бокса в пять утра

В Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden, 10 декабря состоится поединок самых техничных боксеров современности – Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо. Украинский боксер в бою с кубинцем будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Однако из-за разницы во времени любителям бокса в Украине придется встать в пять утра. В воскресенье мало кому удается проснуться так рано, поэтому телеканал «Интер», который будет транслировать бой, предложил своим телезрителям услугу «Вставай, бокс начинается!».

Как сообщает пресс-служба телеканала, для заказа услуги необходимо совершить звонок на короткий номер 965 – и меньше чем за шесть гривен в 5:00 на номер абонента поступит звонок-напоминание о том, что на «Интере» начинается поединок.