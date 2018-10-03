Instagram «лег», пользователи пеняют на Twitter

Пользователи со всего мира сообщают о том, что приложение и сайт Instagram не работают: невозможно обновить ленту и страницы пользователей отображаются некорректно. Сбой произошел несколько минут назад, но в Twitter уже успели посеять панику и даже завести хэштег под такое дело.
Если для одних сбой работы популярного приложения стал шокирующей неожиданностью, то другие нашли в этом забавную сторону и даже умудрились обнаружить в неполадках Instagram след конкурирующей соцсети.
Me rushing from Instagram to twitter to check if it’s not just my Instagram that’s acting up like #instagramdown pic.twitter.com/6Uk10ycBcD— waiting for jinhit(new namjin au up) (@seokjjjiibubble) October 3, 2018
«Ребята, а что если Twitter хакнул Instagram просто, чтобы напомнить нам о своем существовании?» – написал твит некий пользователь Bon.
Шутки шутками, но что-то нам подсказывает, что события, произошедшие внутри Instagram неделю назад, не прошли для материнской компании Facebook бесследно.