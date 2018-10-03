ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram «лег», пользователи пеняют на Twitter

Дуся

Пользователи со всего мира сообщают о том, что приложение и сайт Instagram не работают: невозможно обновить ленту и страницы пользователей отображаются некорректно. Сбой произошел несколько минут назад, но в Twitter уже успели посеять панику и даже завести хэштег под такое дело.


Если для одних сбой работы популярного приложения стал шокирующей неожиданностью, то другие нашли в этом забавную сторону и даже умудрились обнаружить в неполадках Instagram след конкурирующей соцсети.

«Когда все осознали, что Instagram лег», – пишет одна из пользователей, добавив к твиту соответствующий хэштег #instagramdown, который набирает все большую популярность.
«Это я спешу из Instagram в Twitter, чтобы проверить, вдруг не у одного меня Instagram ведет себя как будто #instagramdown», – написал другой юзер, снабдив сообщение гифкой с бегущим персонажем сериала «Офис».

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«Ребята, а что если Twitter хакнул Instagram просто, чтобы напомнить нам о своем существовании?» – написал твит некий пользователь Bon.

Шутки шутками, но что-то нам подсказывает, что события, произошедшие внутри Instagram неделю назад, не прошли для материнской компании Facebook бесследно.

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