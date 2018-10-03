Instagram «лег», пользователи пеняют на Twitter

«Ребята, а что если Twitter хакнул Instagram просто, чтобы напомнить нам о своем существовании?» – написал твит некий пользователь Bon.

Шутки шутками, но что-то нам подсказывает, что события, произошедшие внутри Instagram неделю назад, не прошли для материнской компании Facebook бесследно.