Instagram дня: пекарня «Звездные войны» взяла штурмом рождественскую выпечку

Пекарня «Звездные войны» обзавелась своей страницей в Instagram. Классическим рождественским пряникам в форме елки или снеговика придется подвинуться – лучше, чем имперский крейсер из песочного теста с корицей, не придумать! Если, конечно, не считать «Сокола тысячелетия».
Популярность восьмых «Звездных войн» дошла и до Рождества. В этом году пряничные штуки из далекой Галактики – must have для фанатов фильма.
Сладкие коржи выпекаются с добавлением специй, разрезаются на детали по выкройке, а потом склеиваются между собой сахарной помадкой таким образом, чтобы части не прочно встали в подготовленные пазы. Вся история создания выпечки выкладывается в Instagram.