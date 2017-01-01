Instagram дня: пекарня «Звездные войны» взяла штурмом рождественскую выпечку

Пекарня «Звездные войны» обзавелась своей страницей в Instagram. Классическим рождественским пряникам в форме елки или снеговика придется подвинуться – лучше, чем имперский крейсер из песочного теста с корицей, не придумать! Если, конечно, не считать «Сокола тысячелетия».

Популярность восьмых «Звездных войн» дошла и до Рождества. В этом году пряничные штуки из далекой Галактики – must have для фанатов фильма.