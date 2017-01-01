ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram дня: пекарня «Звездные войны» взяла штурмом рождественскую выпечку

Дуся

Пекарня «Звездные войны» обзавелась своей страницей в Instagram. Классическим рождественским пряникам в форме елки или снеговика придется подвинуться – лучше, чем имперский крейсер из песочного теста с корицей, не придумать! Если, конечно, не считать «Сокола тысячелетия».

Популярность восьмых «Звездных войн» дошла и до Рождества. В этом году пряничные штуки из далекой Галактики – must have для фанатов фильма.

Звездный разрушитель

Фото: instagram.com/starwars_bakery

Сладкие коржи выпекаются с добавлением специй, разрезаются на детали по выкройке, а потом склеиваются между собой сахарной помадкой таким образом, чтобы части не прочно встали в подготовленные пазы. Вся история создания выпечки выкладывается в Instagram.

У ребят есть и другие пряники – например, AT-AT, гигантская шагающая машина...

Фото: instagram.com/starwars_bakery

...и, конечно, «Сокол тысячелетия»

Фото: instagram.com/starwars_bakery

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