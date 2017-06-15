Instagram дня: как в 20 лет летать в первом классе и стать авиаэкспертом

Алекс Мачерас из Лондона болеет небом с детства, а в 14 лет он даже брал уроки пилотирования. Сейчас ему 20, его возят самые крупные авиакомпании мира. Дело в том, что Алекс тестирует обслуживание и комфортабельность самолетов, при этом дегустирует блюда и алкоголь. Такой работе можно только позавидовать. Своими рабочими буднями он охотно хвастается в Instagram. И, как вы уже поняли, за это ему платят.
Кроме того, Мачераса в качестве эксперта приглашают множество международных СМИ, включая Sky News, BBC News, LBC, CNN и другие.
По словам Алекса, он просто изучал об авиации все, что только можно, пользуясь всеми доступными источниками. Затем он начал писать об авиации в Twitter, его заметили СМИ и начали приглашать в эфир.
А чего добились вы свои 20 лет?