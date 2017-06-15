Instagram дня: как в 20 лет летать в первом классе и стать авиа экспертом

Алекс Мачерас из Лондона болеет небом с детства. В 14 лет он даже брал уроки пилотирования, но сейчас ему 20 и его возят самые крупные авиакомпании мира. Алекс тестирует обслуживание и комфортабельность самолетов, при этом дегустирует блюда и алкоголь. Такой работе можно только позавидовать. Своими рабочими буднями он охотно хвастается на своей странице в Instagram. И как вы уже поняли, за это ему платят.
Помимо его активной жизни в соцсетях Алекса в качестве эксперта приглашают множество международных СМИ, включая Sky News, BBC News, LBC, CNN и другие.
По словам Алекса, он просто изучал всё что только можно об авиации, пользуясь всеми доступными источниками. Затем он начал писать об авиации в Twitter и его заметили СМИ, начав приглашать в эфир.
А чего добились вы свои 20 лет?