Индийские подростки получают по десять долларов за кинопиратство

Как и в большинстве других стран, спрос на фильмы в Индии абсолютно фантастический. Индийский кинорынок просто огромен. Страна выпускает от 1500 до 2000 фильмов в год – больше, чем кто-либо в мире. И, естественно, это порождает пиратство, сообщает TorrentFreak.

В Индии студенты и подростки получали по десять долларов за то, что записывали в кинотеатрах премьеры фильмов и публиковали их на пиратских сайтах. Такие данные приводятся в свежем отчете индийской Палаты коммерции. Эти деньги перечислялись им сразу же, как только картина оказывалась на пиратском сайте.

Хотя десять долларов США являются довольно скудной суммой, для многих местных жителей эти деньги имеют большое значение. Согласно статистике 2014 года, среднесуточная заработная плата в Индии составляет всего 272 индийских рупий (4,24 доллара США), поэтому за несколько часов «работы», сидя в кинотеатре с телефоном, студент может теоретически заработать больше, чем за два дня упорного труда.

Как правило, премьеры появляются на пиратских сайтах уже через пару дней после релиза, а иногда и в день показа. Естественно, что львиная доля этих фильмов – подпольные записи из кинотеатров, но даже на такие спрос в Индии очень велик. Эти копии продают на улицах и скачивают с сайтов. Также одной из причин пиратства является то, что в Индии кинотеатров в десять раз меньше, чем, например, в США.