ТЕЛЕКРИТИКА

Илон Маск удивился, почему его не засудили

Дуся

Предприниматель публично заявил, что не может понять, почему с ним не стали судиться из-за оскорбления спелеолога, который участвовал в спасении 12 юных футболистов.


Илон Маск вспомнил недавний скандал, связанный со спасателем, которого он обозвал педофилом.

Дуся

Илон Маск обменялся оскорблениями со спасателем тайских школьников-футболистов

Об истории Маску напомнил подписчик. Основатель и глава компании Tesla отреагировал на пост, заявив, что не понимает оскорбленного им человека. В своем Twitter бизнесмен задался вопросом: почему британский аквалангист Верн Ансуорт не засудил его?

«Это очень странно», – заметил предприниматель.

Глава Tesla заявил, что компания предложила ему бесплатную юридическую помощь, однако он отказался.

Судя по всему, Маск имел в виду, что будь он на месте Ансуорта, то непременно довел бы дело до суда. С другой стороны, таким образом бизнесмен решил снова задеть спелеолога.

Напомним, Илон Маск назвал участника спасательной акции в Таиланде педофилом после того, как тот раскритиковал его субмарину. История получила широкий общественный резонанс. Маск подвергся критике пользователей соцсети, а вскоре миллиардеру пришлось публично принести извинения за свои высказывания.

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