Илон Маск пожаловался журналисту на расставание с девушкой и попросил совета

«Мне нужно немного времени, чтобы войти в ритм, – сообщил приунывший Маск. – Я только что расстался со своей девушкой. Я был по-настоящему влюблен, мне очень больно. Если честно, это скорее она рассталась со мной, чем я с ней».

После обсуждения разрыва предприниматель искренне поинтересовался у журналиста, стоит ли ему вообще с кем-нибудь встречаться в будущем. По словам бизнесмена, ему сложно знакомиться с новыми людьми.

«Я ищу долгосрочных отношений, – попытался объяснить создатель Tesla. – Мне не нужен кто-то на одну ночь. Я ищу серьезного партнера или родственную душу».

Нил Штраусс не растерялся и дал Маску пару советов, например, пока не заводить новые отношения и разобраться, почему предыдущие не увенчались успехом. До расставания с Хёрд предприниматель был женат дважды – на писательнице Джастин Маск и на актрисе Талуле Райли.

В ответ на это Илон Маск сказал: если он не влюблен и у него нет партнера для длительных отношений, то он не может быть счастлив.

Журналист заявил, что испытывать необходимость в других людях – это плохо, но бизнесмен с этим категорически не согласился.

«Это неправда, – ответил Маск. – Я никогда не буду счастлив без кого-либо рядом. В детстве я сказал себе одну вещь: не хочу быть один. Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве. Я прекрасно знаю, каково это – находиться в пустом большом доме, слышать эхо своих шагов, ложиться в кровать, а рядом никого нет. Блин. Как чувствовать себя счастливым в такой ситуации?»

Стоит также отметить, что Нил Штраусс является не только корреспондентом Rolling Stone, но и одним из отцов-основателей Лос-Анджелесской школы пикапа. Штраусс даже написал на эту тему книгу The Game. В ней фигурируют некоторые знаменитости, а сам роман стал бестселлером. Маск наверняка об этом знал, поэтому воспользовался случаем получить бесплатную консультацию.