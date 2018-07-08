Илон Маск обменялся оскорблениями со спасателем тайских школьников-футболистов

Маск лично привез эту субмарину в Таиланд, заявив, что небольшой размер позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. В качестве корпуса нового спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от космической ракеты Falcon 9.

Однако 63-летнему Ансворту, который был одним из авторов успешной операции с погружением детей в снаряжении дайверов, идея крайне не понравилась.

«Он может засунуть свою субмарину туда, где она сделает больно, – заявил спелеолог в интервью CNN. – У этого плана не было ни единого шанса сработать. Это просто PR-трюк».