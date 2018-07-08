Илон Маск обменялся оскорблениями со спасателем тайских школьников-футболистов

Нешуточная баталия развернулась на страницах Twitter между главой SpaceX и спелеологом, который участвовал в спасении 12 юных футболистов.
Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018
Маск лично привез эту субмарину в Таиланд, заявив, что небольшой размер позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. В качестве корпуса нового спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от космической ракеты Falcon 9.
Однако 63-летнему Ансворту, который был одним из авторов успешной операции с погружением детей в снаряжении дайверов, идея крайне не понравилась.
«Он может засунуть свою субмарину туда, где она сделает больно, – заявил спелеолог в интервью CNN. – У этого плана не было ни единого шанса сработать. Это просто PR-трюк».
Situation and Rescue Plan..
Hats off to rescue team and the survivors.. and Salute to brave soul...#ThaiCaveRescue #ThaiCave pic.twitter.com/QAKKzqS7OP— Riya: A Proud Indian (@snowfall217) July 11, 2018
Изобретатель не стал мириться с оскорблением и заявил в Twitter, что не видел Ансворта на месте спасения, подчеркнув: с задачей справились военные Таиланда. Более того, Маск потребовал показать видео спасения детей и назвал спасателя педофилом.
«Знаешь, не утруждай себя показом видео, – написал глава Space X. – Мы без проблем проведем одну из мини-субмарин по всему пути в пещере № 5. Извини, педофил, ты сам попросил об этом».
Пользователи соцсети раскритиковали Маска из-за его публикаций, после чего предприниматель и вовсе удалил сообщения.
Напомним, 23 июня в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда пропала юношеская футбольная команда с тренером. Двенадцать детей в возрасте от 11 до 17 лет были заблокированы в пещере из-за проливных дождей. Тренера и подростков нашли лишь 2 июля, а эвакуировать смогли 10 июля.
В ходе операции по спасению детей Илон Маск предложил несколько вариантов. В частности, предприниматель показал небольшую подводную лодку, которую собрали сотрудники его компании. Однако власти Таиланда не использовали вариант Маска.
В ходе операции трагически погиб один из дайверов – старший сержант запаса войск спецназначения ВМС Таиланда Саман Кунана.
Фото: Getty Images