ТЕЛЕКРИТИКА

Илон Маск обменялся оскорблениями со спасателем тайских школьников-футболистов

Дуся

Нешуточная баталия развернулась на страницах Twitter между главой SpaceX и спелеологом, который участвовал в спасении 12 юных футболистов.


Все началось с того, что опытный британский исследователь пещер Верн Ансворт, который сыграл одну из ключевых ролей в спасении 12 тайских школьников-футболистов и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг, жестко раскритиковал нашумевшую идею Илона Маска извлечь людей из затопленных горных лабиринтов с помощью специальной мини-субмарины.

Маск лично привез эту субмарину в Таиланд, заявив, что небольшой размер позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. В качестве корпуса нового спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от космической ракеты Falcon 9.

Однако 63-летнему Ансворту, который был одним из авторов успешной операции с погружением детей в снаряжении дайверов, идея крайне не понравилась.

«Он может засунуть свою субмарину туда, где она сделает больно, – заявил спелеолог в интервью CNN. – У этого плана не было ни единого шанса сработать. Это просто PR-трюк».

Изобретатель не стал мириться с оскорблением и заявил в Twitter, что не видел Ансворта на месте спасения, подчеркнув: с задачей справились военные Таиланда. Более того, Маск потребовал показать видео спасения детей и назвал спасателя педофилом.

«Знаешь, не утруждай себя показом видео, – написал глава Space X. – Мы без проблем проведем одну из мини-субмарин по всему пути в пещере № 5. Извини, педофил, ты сам попросил об этом».

Пользователи соцсети раскритиковали Маска из-за его публикаций, после чего предприниматель и вовсе удалил сообщения.

Напомним, 23 июня в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда пропала юношеская футбольная команда с тренером. Двенадцать детей в возрасте от 11 до 17 лет были заблокированы в пещере из-за проливных дождей. Тренера и подростков нашли лишь 2 июля, а эвакуировать смогли 10 июля.

В ходе операции по спасению детей Илон Маск предложил несколько вариантов. В частности, предприниматель показал небольшую подводную лодку, которую собрали сотрудники его компании. Однако власти Таиланда не использовали вариант Маска.

В ходе операции трагически погиб один из дайверов – старший сержант запаса войск спецназначения ВМС Таиланда Саман Кунана.

Фото: Getty Images

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