ТЕЛЕКРИТИКА

«Игру престолов» озвучили голосами героев фильма «Служебный роман»

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Московский фотограф Ксения Чайка создала видео, в котором наложила диалоги из советского фильма «Служебный роман» на кадры из седьмого сезона «Игры престолов». Так, Джон Сноу стал Анатолием Новосельцевым, а Дейенерис Таргариен – Людмилой Калугиной.

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