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«Игру престолов» озвучили голосами героев фильма «Служебный роман»
Дуся
6 часов назад
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Московский фотограф
Ксения Чайка
создала видео, в котором наложила диалоги из советского фильма
«Служебный роман»
на кадры из седьмого сезона
«Игры престолов»
. Так, Джон Сноу стал Анатолием Новосельцевым, а Дейенерис Таргариен – Людмилой Калугиной.
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