«Игру престолов» озвучили голосами героев фильма «Служебный роман»

Московский фотограф Ксения Чайка создала видео, в котором наложила диалоги из советского фильма «Служебный роман» на кадры из седьмого сезона «Игры престолов». Так, Джон Сноу стал Анатолием Новосельцевым, а Дейенерис Таргариен – Людмилой Калугиной.